Завтра в Украине температура поднимется до +17°, на реках начнет таять лед

Территория Украины завтра все еще ​​будет находиться в так называемом теплом секторе, когда атмосферные фронты заблокируют поступление более прохладного воздуха, сообщает Opogode.ua.

Воздушная масса из южных широт обусловит высокую, практически мартовскую температуру воздуха. В течение дня предполагается +2 +10 градусов, а в Крыму +10 +17 градусов. Ночью ожидается 0-5 тепла, на западе до 4 градусов мороза.

Будет облачно, местами пройдут небольшие дожди, морось и удержатся туманы, которые ухудшат видимость до 50-300 метров. В Крыму и в восточных областях существенные осадки маловероятны.

На реках ожидается таяние льда, в Карпатах - высокая вероятность схода лавин.

В западных областях местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, туман, морось. Температура воздуха ночью от 2 тепла до 3 мороза, днем 1-6 градусов тепла, на Закарпатье до +7 +10 градусов.

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На севере местами небольшой дождь, туман. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем 2-7 градусов тепла.

В центральной части небольшой дождь, туман. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем 2-8 градусов тепла.

На востоке преимущественно без осадков, лишь местами туман. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем +2 +9 градусов.

В южной части существенные осадки маловероятны, лишь местами туманы. Температура воздуха ночью 1-6 тепла, днем +6 +12 градусов, в Крыму +12 +19 градусов.

В Киеве местами небольшой дождь, местами туман. Температура воздуха ночью +2 +4, днем +4 +7 градусов.

В Украине ожидается юго - восточный ветер, на западе - северо -западный, 5-12 м/с.

Как сообщал УНИАН, из-за потепления в Лондоне Темза вышла из берегов.

Уровень воды в Темзе поднялся до рекордного с 1980-х годов показателя. В результате подтопленными оказались тысячи домов, построенных вдоль Темзы, нарушена работа железных дорог.