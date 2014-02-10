Завтра в Украине до +10 градусов
Во вторник небольшие осадки ожидаются лишь в северной части Западной Украины. На остальной территории облачно, но без осадков. Ночью температура опустится до -3 мороза, дневные показатели будут около +10 тепла. Ветер западный 2-4 м/с.
Об этом сообщает Meteoprog.
В северных областях
Пасмурно, без осадков. Ночью температура воздуха составит 0...+1 градус. Дневные показатели будут около +4 тепла.
В южных областях
Облачно, без осадков. Днем температура воздуха составит +7...+9 градусов, ночью опустится до +4 градусов.
В западных областях
Пасмурно, без осадков. В Закарпатской, Львовской, Ровенской и Волынской областях небольшой дождь. Ночью на столбике термометра будет около -3...0 градусов. Температурные показатели днем будут около +4...+10 градусов. В Хмельницкой области днем будет около +2 градусов, ночью температура опустится до отметки -3 мороза.
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В восточных областях
Пасмурно, без осадков. В Харьковской области небольшой дождь. Ночью на термометре будет около +1...+3 градусов выше нуля . Днем температура воздуха составит +3...+5 тепла.
В центральных областях
Пасмурно, без осадков. Днем температура воздуха составит +3...+5 градусов. Ночные показатели будут около +1...+3 выше нуля. В Житомирской и Винницкой областях ночью будет около -3 ниже нуля.