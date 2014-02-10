Завтра в Украине до +10 градусов

Об этом сообщает Meteoprog.

В северных областях

Пасмурно, без осадков. Ночью температура воздуха составит 0...+1 градус. Дневные показатели будут около +4 тепла.

В южных областях

Облачно, без осадков. Днем температура воздуха составит +7...+9 градусов, ночью опустится до +4 градусов.

В западных областях

Пасмурно, без осадков. В Закарпатской, Львовской, Ровенской и Волынской областях небольшой дождь. Ночью на столбике термометра будет около -3...0 градусов. Температурные показатели днем будут около +4...+10 градусов. В Хмельницкой области днем будет около +2 градусов, ночью температура опустится до отметки -3 мороза.

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В восточных областях

Пасмурно, без осадков. В Харьковской области небольшой дождь. Ночью на термометре будет около +1...+3 градусов выше нуля . Днем температура воздуха составит +3...+5 тепла.

В центральных областях

Пасмурно, без осадков. Днем температура воздуха составит +3...+5 градусов. Ночные показатели будут около +1...+3 выше нуля. В Житомирской и Винницкой областях ночью будет около -3 ниже нуля.