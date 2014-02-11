Темза затопила пригороды Лондона

Синоптики прогнозируют, что наводнения грозят находящимся в пределах Большого Лондона территориям, передает Lenta.ru.

Разлив прогнозируется в лондонском районе Сурмитон. Сообщается, что река прорвала ограждения и затопила расположенную под Виндзором деревню Дэтчет.

По данным СМИ, уровень воды в Темзе поднялся до рекордного с 1980-х годов показателя. В результате подтопленными оказались тысячи домов, построенных вдоль Темзы, нарушена работа железных дорог.

Наводнением затронуты графства Беркшир и Суррей, затоплены улицы в Вустере. Также под водой остается часть Сомерсета. На борьбу со стихией брошены отряды морской пехоты и солдаты других армейских частей, которые укладывают мешки с песком вдоль Темзы.

Наводнения на юге Англии вызваны затяжными дождями, которые идут уже два месяца. СМИ отмечают, что прошедший январь стал самым дождливым с 1766 года. Кроме того, наводнения вызваны необычно высоким уровнем приливных вод. Ожидается, что к четвергу уровень осадков составит 40 миллиметров.