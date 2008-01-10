В Полтаве из-за морозов останавливаются лифты в жилых домах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом со ссылкой на руководителя КП «Ремлифт» Валерия КОЛЕСНИКА сообщила пресс-служба горисполкома Полтавы.

По их данным, за ночь в городе остановилось 30 лифтов. Как объяснил В.КОЛЕСНИК, дело в том, что уже при минус 10 масло в редукторе лебедки загустевает и движение фактически невозможно.

«Особенно это чувствуют те жители, которые пользуются лифтами рано утром. Конечно, тогда в такие дома сразу же выезжает аварийная бригада и запускают механизм опять. Марку масла менять нельзя - тогда лифт слишком быстро выходит из строя», - сказал В.КОЛЕСНИК.

Кроме того, что лифты останавливаются от морозов, они еще страдают и от рук вандалов. С начала нового года от их рук пострадало 15 лифтов, добавил он.