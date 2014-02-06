Во Львовской области возобновлено транспортное сообщение со всеми населенными пунктами

Об этом сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, 5 февраля продолжались работы по ликвидации последствий стихийного бедствия на территории области, когда в результате сильных порывов ветра и метелей без транспортного сообщения осталось около 200 населенных пунктов.

По состоянию на четверг, 6 февраля, доезд ко всем населенным пунктам области возобновлен. Жизнеобеспечение жителей пострадавших населенных пунктов полностью возобновлено.