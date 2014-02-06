Во Львовской области возобновлено транспортное сообщение со всеми населенными пунктами
11:37, 06 февраля 2014Общество
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Во Львовской области, по состоянию на 6 февраля, возобновлено транспортное сообщение со всеми населенными пунктами области.
Во Львовской области возобновлено транспортное сообщение со всеми населенными пунктами
Об этом сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.
Как отмечается в сообщении, 5 февраля продолжались работы по ликвидации последствий стихийного бедствия на территории области, когда в результате сильных порывов ветра и метелей без транспортного сообщения осталось около 200 населенных пунктов.
По состоянию на четверг, 6 февраля, доезд ко всем населенным пунктам области возобновлен. Жизнеобеспечение жителей пострадавших населенных пунктов полностью возобновлено.
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