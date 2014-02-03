В Одесской области из снежного плена освободили 18 автомобилей и автобус с иностранцами
13:25, 03 февраля 2014Общество
0
В Одесской области за минувшие сутки из снежных заносов высвобождено 19 автомобилей, в том числе пассажирский автобус с 30 гражданами Молдовы.
Несколько десятков человек были спасены из снежного плена / Думская
Об этом УНИАН сообщили в главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Согласно сообщению, 2 февраля в Белгород-Днестровском районе на автодороге пгт Сергеевка - село Беленькое из снежного заноса вытащены 5 легковых автомобилей и рейсовый микроавтобус Mercedes- Benz, который шел по маршруту «Сергеевка – Кишинев» с 30 пассажирами – гражданами Молдовы.
Кроме того, в селе Кубанка оказана помощь по изъятию из заноса 2 грузовых автомобилей («КрАЗ» и «КАМАЗ»), которые перевозили электроопоры, в Килийском районе на автодороге село Приозерное - станция Дзинилор – 1 грузовика, 4 легковых автомобилей и 1 микроавтобуса.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter