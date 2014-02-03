В Одесской области из снежного плена освободили 18 автомобилей и автобус с иностранцами

Об этом УНИАН сообщили в главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Согласно сообщению, 2 февраля в Белгород-Днестровском районе на автодороге пгт Сергеевка - село Беленькое из снежного заноса вытащены 5 легковых автомобилей и рейсовый микроавтобус Mercedes- Benz, который шел по маршруту «Сергеевка – Кишинев» с 30 пассажирами – гражданами Молдовы.

Кроме того, в селе Кубанка оказана помощь по изъятию из заноса 2 грузовых автомобилей («КрАЗ» и «КАМАЗ»), которые перевозили электроопоры, в Килийском районе на автодороге село Приозерное - станция Дзинилор – 1 грузовика, 4 легковых автомобилей и 1 микроавтобуса.