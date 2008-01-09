На Крещатике построят небоскреб

В центре Киева, на Крещатике, построят 40-этажный офисно-гостиничный комплекс с подземным паркингом, пишет газета “Факты”. Проект здания уже утвержден городским советом. Вопреки обнаруженным в проекте недостаткам, подчеркивает газета.

Проект небоскреба не удивит архитектурной красотой, говорят эксперты. Над главной улицей страны будет возвышаться обычная современная многоэтажка.

Интересно также, что на сегодня в Украине утвержденны стандарты строительства домов до 30 этажей. Для эвакуации людей из более высоких сооружений нет спецтехники: даже в столице нет специальных пожарных машин, способных эвакуировать людей с верхних этажей небоскребов.

ICTV