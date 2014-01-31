В Киеве завершилось пребывание священной реликвии Афона - Даров волхвов

Как сообщил председатель попечительского совета Благотворительного Фонда Святителя Василия Великого Константин Малофеев, святыня будет доступна для поклонения в храмах Симферопольской и Крымской епархии Украинской Православной Церкви до 2 февраля.

За время пребывания Даров волхвов в Киево-Печерской лавре, с 24 по 30 января, святыне поклонились более 280 тысяч верующих.

«Дары волхвов посетили Киев в сложный период нашей современной истории. Надеемся, что вера наших людей, молитвы наших людей, помогут нам выйти из этой тяжелой ситуации. Все мы запомним молебен, когда дети стояли на коленях перед святыней и просили Господа, чтобы Он смилостивился над нашим народом, дал нам мир и братство», - сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Владыка Антоний поблагодарил всех, кто организовал пребывание Даров волхвов в Киеве и всем, кто предоставил многочисленным паломникам возможность поклониться святыне, обеспечивая в морозную погоду обогрев в автобусах, палатках и горячий чай.

Представитель греческой делегации отметил, что в эти дни много людей имели возможность поклониться святыне, "особенно много было женщин, которые, как известно, не могут побывать на святой горе Афон".

«Все эти дни мы видели благочестия украинского народа, который при таких низких температурах, не смотря на погодные условия, стоял, чтобы приложиться к этой великой святыне. Мы благодарим Бога, который устроил так, чтобы эта святыня оказалась здесь. Мы отбываем из Киева с радостными чувствами и с любовью во Христе. Пусть благодать от Честных Даров дарит мир Киеву, всему украинскому народу и всему миру», - пожелал насельник монастыря святого Павла, один из эпистатов (членов правительства) Святой горы Афон монах Никодим.

Председатель попечительского совета Благотворительного Фонда Святителя Василия Великого Константин Малофеев отметил, что «за время пребывания на Святой Руси до Даров волхвов приложились около 1 млн 400 тыс. человек».

«Приложиться к святыне хотели бы гораздо больше людей. По данным социологического опроса, поклониться святыне хотели бы около 63% населения России. Из Крыма Дары волхвов отправляются в Москву, откуда в Волгоград, где недавно произошли трагические события, которые потрясли всех нас», - отметил Константин Малофеев.

Перед отъездом святыни из Киева, митрополит Антоний отслужил перед Честными Дары волхвов благодарственный молебен, в котором также прозвучали особые прошения о мире в Украине.

Вечером 30 января греческая делегация доставила Дары волхвов в Свято-Троицкий женский монастырь, на приглашение Симферопольской и Крымской епархии УПЦ. Перед ковчегом с Дарами волхвов отслужит молебен митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. Дары волхвов будут находиться у раки с мощами святителя Луки, которого особенно почитают в православной Греции. Два года назад частицу мощей свт. Луки было передано в монастырь святого Павла.

2 февраля Дары волхвов прибудут в Севастополь и будут выставлены в Свято-Владимирском соборе на территории Национального заповедника «Херсонес Таврический». В Херсонесе Дары волхвов будут доступны для поклонения до 2 февраля, 16.00.

Справка УНИАН. Дары волхвов - святая реликвия времен земной жизни Иисуса Христа, что хранится в монастыре святого Павла на горе Афон в Греции.

На Рождество христиане вспоминают евангельскую рассказ о поклонении волхвов Богомладенцу Христу, Которому они принесли дары: золото - как царю, ладан - как Богу и смирну как человеку на погребение.

Дары волхвов передала Иерусалимской Церкви Божья Матерь. В Иерусалиме они находились до IV века, затем были перенесены в Константинополь и позже - на Афон.

Золото сохранилось в виде 28 подвесок, украшенных орнаментом. К каждому из них прикреплены бусины, состоящие из смеси ладана и смирны. Дары хранятся в 10 ковчегах в ризнице монастыря святого Павла.

Дары волхвов покинули стены монастыря впервые за 500 лет. Ковчег с Честными Дарами побывал в Москве.