Продолжается ликвидация пожара на шахте в Донецке

На шахте им. Калинина (ГП „Донецкая угольная энергетическая компания”) в Донецке продолжается ликвидация пожара, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Как сообщал УНИАН, пожар возник 6 января в 07:25 на горизонте 740 метров. На тот момент под землей работал 21 горняк, все они самостоятельно вышли на поверхность. Жертв и пострадавших нет.

По состоянию на 7 января силами 8 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минуглепрома проводится гашение пожара. Для обеспечения жизнедеятельности шахты привлечены 14 горняков.