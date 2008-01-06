Президент поздравляет украинцев с Рождеством

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил украинцев со светлым праздником Рождества Христова.

«Пусть рождественские колокола – вестники рождения Господа и Спасителя – принесут в ваши дома мир и тепло. Верю, что возрождение христианских ценностей и глубинных народных традиций духовно обогатит украинскую нацию», говорится в поздравлении главы государства, сообщает пресс-служба Президента.

В.ЮЩЕНКО пожелал украинцам, «чтобы праздничное настроение, вкусная кутья и веселая коляда объединили вас в счастливом семейном кругу, наполнили чистыми помыслами и верой в лучше будущее».