Тимошенко поздравляет с Рождеством

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поздравила украинцев с Рождеством Христовым.

“От всего сердца хочу поздравить вас с величественным и любимым праздником украинского народа - Рождеством Христовым”, - говорится в приветствии премьера, размещенном на Правительственном портале.

“Вифлеемская звезда, которая засияла на небосклоне свыше двух тысяч лет назад, известила о приходе в наш мир Сына Божьего.

С того времени человечество отмечает этот день как праздник обновления и очищения, духовного роста, а особенно – надежды. Именно надежда на лучшее будущее спасала сотни лет украинский народ, заставляла подниматься с колен”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, эта надежда нужна и сейчас, “когда наша власть наконец стала демократической и консолидированной и решительно очищается”. “Господь нам снова дарит шанс стать высоко духовным, зажиточным, европейским народом. Для этого лишь нужна надежда и любовь”, уверена премьер.

“Пусть маленький Иисус, рожденный в яслях, дарит каждому из нас любовь и искренность, здоровье и силы, счастье и воодушевление.

Желаю вам отметить этот величественный христианский праздник в теплом семейном кругу. Душевного добра и вкусной кутьи”, говорится в приветствии Ю.ТИМОШЕНКО.