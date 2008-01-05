Преступник ограбил холодильник на глазах изумленной хозяйки

В городе Мена Черниговской области в канун Нового года было совершено достаточно необычное ограбление: злоумышленник украл продукты из холодильника в присутствии хозяйки дома.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Управления Министерства внутренних дел в Черниговской области.

37-летний мужчина, который уже имел проблемы с законом, ворвался в жилье 21-летней жительницы Мены, и у нее на глазах забрал продукты из ее же холодильника - 3 кг мяса и 2 кг сала.

Злоумышленника пыталась задержать мать потерпевшей, но тот, ударив ее в лицо, все же убежал.

По заявлению потерпевших работники Менской милиции оперативно задержали вора, который признался в совершенном.

Против грабителя возбуждено уголовное дело по ст. 186 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (грабеж, совмещенный с насилием, которое не является опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, карается лишением свободы на срок от 4 до 6 лет). Следствие по делу продолжается.