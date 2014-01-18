В Запорожье иномарка насмерть сбила главного редактора телерадиокомпании

Как сообщили УНИАН в руководстве ГУ МВД Украины в Запорожской области, сообщение о ДТП со смертельным исходом поступило сегодня в 00.05 ночи.

«По предварительным данным, И.Пидкович был сбит автомобилем «Мазда-3» на пешеходном переходе на Набережной магистрали в Орджоникидзевском районе Запорожья и скончался от полученных травм на месте происшествия. Водитель «Мазда-3» - житель Запорожья 1975 года рождения, также пострадал - с места ДТП был доставлен в больницу», - сообщили в милиции.

По данным правоохранителей, информация о произошедшем уже внесена в ЕРДР с квалификаций по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего».

Ведется следствие.

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