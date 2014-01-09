На Закарпатье пьяный водитель сбил насмерть 3-летнего ребенка и скрылся

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 8 января, около 12-и часов.

«Водитель, совершив наезд на 20-летнюю женщину и трехлетнего мальчика, которые шли по обочине, скрылся с места происшествия в неустановленном направлении», - говорится в сообщении.

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«Скорую» вызывали прохожие, и, к сожалению, спасти ребенка не удалось – мальчик умер в карете «скорой». Его мать в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении районной больницы, сообщили в Госавтоинспекции.

Впоследствии инспектора ГАИ Виноградовского района, опросив свидетелей и просмотрев видео из камеры, установленной на выезде с улицы, задержали 23-летнего виновника ДТП.

Водитель, по результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, находился под хмельком. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания, проинформировали в ГАИ.