В Доме профсоюзов найден труп

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, информация об этом поступила в милицию вчера около 23.00 от врачей скорой помощи.

Как отметили в главке, тело неизвестного мужчины, документов при котором не было, участники акции протеста обнаружили на четвертом этаже здания ФПУ.

Предварительно установлено, что мужчина попросился у охраны здания зайти погреться.

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Тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти, признаков насильственной смерти или видимых телесных повреждений на теле нет.

По факту происшествия открыто уголовное производство.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 21 ноября 2013 г. проходят многотысячные акции против решения власти прекратить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

1 декабря в Киеве активисты Евромайдана вошли в Дом профсоюзов и здание КГГА, где находятся до сих пор. Там развернуты штабы митингующих.