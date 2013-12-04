Оппозиция заявляет, что власть намерена «подбрасывать трупы»

Власть готовит провокации и намерена «подбрасывать трупы», заявил лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк во время брифинга.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, такой сценарий сегодня озвучил народный депутат от фракции Партии регионов Владимир Олейник. Автором этого сценария, по словам Яценюка, является секретарь СНБО Андрей Клюев.

Яценюк подчеркнул, что это «может быть «труп» либо митингующего, либо милиционера». «Мы бы хотели сделать официальное обращение к генеральному прокурору Украины: проверить все больницы, все морги, все районные отделения органов внутренних дел и выяснить, есть ли люди, которые пропали бесследно. По нашим данным, около 10 людей не информируют о своем местонахождении. Мы знаем о том, что Андрей Клюев и Владимир Олейник, который знает об этом, раскрыли сегодня планы Банковой по дестабилизации ситуации. Они хотят подкинуть мертвые тела людей, и тем спровоцировать следующую волну противостояния. Мы обращаемся к генеральному прокурору Украины немедленно предоставить нам эти данные», - отметил Яценюк.

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Напомним, сегодня, 4 декабря, народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник на брифинге заявил о подготовке оппозицией провокации с убийством на Майдане Незалежности, где продолжается антиправительственная акция протеста.

“Я только что получил информацию от одного человека, который достаточно близок к лидерам оппозиции, о том, что готовится очередная провокация. Суть этой провокации заключается в том, что лидеры оппозиции считают, что сегодня массовые митинги затухают и нужно обострить ситуацию в Украине, и понимают, что украинцы очень больно отзываются на такие вещи как избиение, как кровь, как убийство, и поэтому обсуждается вопрос об убийстве кого-то на Майдане или подбросить труп”, - сказал депутат.

Он отметил, что существует целый список лиц, которые “пропали без вести” на Майдане, но организаторы не называют этих людей. “Это вызывает большую тревогу”, - добавил Олейник.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря Главное управление МВД Украины в городе Киеве заявило, что в милицейские подразделения не поступало ни одного официального заявления об исчезновении граждан с начала митингов в центральной части города.

«В некоторых СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что с начала митингов в центральной части города пропали без вести ряд граждан. Столичная милиция детально проработала персональную информацию об пропавших, указанных в социальных сетях. Ни одно лицо из их числа правоохранителями не задерживалась и не доставлялось в отделы милиции Киева», - говорится в сообщении.

В то же время, Евро пресс-центр сообщил, что около 22:00 в понедельник, 2 декабря, на станции метро "Майдан Незалежности" неизвестные лица в камуфляже избили волонтера, который двое суток работал медиком на Евромайдане. Избитый медик Роман имел с собой более 8 000 грн, собранных в качестве добровольных пожертвований на медицинские потребности. Связи с Романом нет и место его нахождения неизвестно.

Также пресс-служба НРУ сообщила, что 3 декабря около 8:00 утра спецподразделение «Беркут» на ул. М.Грушевского, 5, «возле главного входа забрал мирного активиста Народного Руха Украины Васько Богдана Ивановича, 1992 г.р. Парень является уроженцем с. Остров Сокальского района Львовской области. До сих пор его место нахождения неизвестно».

При этом на Майдане Незалежности раздают газету «Діло Майдану», в которой (в выпуске №2 от 3 декабря) опубликован список из 30 участников акций протеста, местонахождение которых неизвестно.