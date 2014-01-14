МИД Бельгии признало вину перед украинскими журналистами

Инцидент произошел во время выдачи виз украинским журналистам, которые следовали в Бельгию для освещения международной конференции в октябре прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

«МИД Бельгии признало неучтение положений соглашения Посольством Бельгии в Украине и высказало сожаление по поводу инцидента», - сказал Перебыйнис.

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Кроме того, Посольству Бельгии в Украине были представлены надлежащие замечания о необходимости соблюдения положений указанного соглашения относительно всех категорий граждан Украины, на которых оно распространяется.

“Хотел бы сообщить, что бельгийская сторона по результатам проведенного анализа соответствующих ходатайств украинских журналистов подтвердила, что, в соответствии со статьей 5 усиленного Соглашения между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз, с 1 июля 2013 года журналистам и членам технического персонала, которые сопровождают журналистов с целью выполнения профессиональных обязанностей, визы оформляются сроком действия на 5 лет”, - сказал Перебыйнис.

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года группе украинских журналистов, которые следовали в Бельгию для освещения международной конференции, Посольством Бельгии в Украине были выданы визы с разрешенным сроком пребывания 2 дня, что является нарушением положений усиленного Соглашения между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз. С целью реагирования на этот инцидент МИД обратился за получением соответствующих разъяснений в МИД Бельгии.