Таможня задержала большую партию копченой свинины, обложенную телевизорами

Партию контрабандного товара на сумму почти в полмиллиона гривен задержали работники Западной региональной таможни Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, свыше 5 тонн копченой свинины правонарушители пытались провезти через международный автомобильный пункт пропуска «Рава-Русска» (Львовская область) под видом телевизоров.

В соответствии с сопроводительными документами, предоставленными перевозчиком, значилось, что перевозятся телевизоры с жидкокристаллическими экранами разных марок. Собственно, телевизорами и был обложен контрабандный груз.

Доставляли мясо грузовиком DAF с прицепом с Германии для одной из частных фирм Ужгорода. Никаких документов, которые бы свидетельствовали о происхождении и качестве мясопродуктов не было.

Одной из причин, вызвавших подозрение у таможенников, было то, что в Ужгород грузовик ехал через пункт пропуска Львовской области, а не напрямую.

По факту составлен протокол о нарушении таможенных правил. Проводится расследование.