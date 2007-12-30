Яценюк подписал закон о бюджете и передал Ющенко

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК 29 декабря подписал принятый парламентом Закон Украины "О Государственном бюджете на 2008 год".

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины, закон направлен Президенту Украины для принятия решения.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря парламент 235-ю голосами принял закон «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и внесении изменений в некоторые законодательные акты».

В частности, из фракции БЮТ проголосовали 156 депутатов, из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” – 71, из фракции КПУ – 8.

Не голосовали в полном составе фракции Партии регионов и Блока Литвина.

Вчера, 29 декабря, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что подпишет закон о государственном бюджете на 2008 год.