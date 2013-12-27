Захарченко исключили из Союза журналистов
18:46, 27 декабря 2013Общество
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На заседании Киевской организации Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) министра внутренних дел Виталия Захарченко исключили из Союза
Виталия Захарченко исключили из Союза журналистов
Об этом сообщает Телекритика со ссылкой на ответственного секретаря Киевской организации НСЖУ Аллу Малиенко.
Также Малиенко напомнила, что Виталий Захарченко был принят в члены НСЖУ в декабре 2004 года Донецкой областной организацией, весной 2013-го он стал на учет в Киевской организации НСЖУ.
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Виталия Захарченко приняли в НСЖУ, так как он некоторое время работал телеведущим в Донецкой области.
Алла Малиенко отметила, что Захарченко исключили из НСЖУ из-за «частых случаев избиения журналистов и ненадлежащее расследование дел, касающихся журналистской деятельности».
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