Захарченко исключили из Союза журналистов

Об этом сообщает Телекритика со ссылкой на ответственного секретаря Киевской организации НСЖУ Аллу Малиенко.

Также Малиенко напомнила, что Виталий Захарченко был принят в члены НСЖУ в декабре 2004 года Донецкой областной организацией, весной 2013-го он стал на учет в Киевской организации НСЖУ.

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Виталия Захарченко приняли в НСЖУ, так как он некоторое время работал телеведущим в Донецкой области.

Алла Малиенко отметила, что Захарченко исключили из НСЖУ из-за «частых случаев избиения журналистов и ненадлежащее расследование дел, касающихся журналистской деятельности».