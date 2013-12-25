Активисты пикетируют здание МВД из-за избиения Чорновил

Активисты сегодня утром начали пикетировать здание МВД из-за избиения журналистки, активистки Евромайдана Татьяны Чорновил.

Как сообщается в специально созданной группе в Facebook, "в последние дни появляются все больше сообщений о нападениях и серьезном физическом давлении на активистов Евромайдана по всей Украине. Сначала бандиты уничтожали транспорт, теперь они стали уничтожать людей».

«24 декабря был порезан активист в Харькове, в ночь на 25 декабря подверглась нападению Татьяна Чорновил. Неизвестные на джипе подрезали ее машину, вытянули и жестоко избили", - говорится в сообщении.

Инициаторы пикета подчеркивают, что есть и другие похожие случаи по всей Украине. "Сначала они били "Беркутом", теперь бьют руками титушек! Нельзя дальше молчать! Министр Захарченко и все МВД должны отвечать за рост криминогенной обстановки. Поэтому утром 25 декабря приходим все на пикетирование МВД", - сообщают организаторы пикета.

Как известно, журналистку, активистку Евромайдан Татьяну Чорновил избили в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе недалеко от Киева.

Народный депутат Анатолий Гриценко на своей странице в Facebook пишет, что сохранилась запись видеорегистратора из машины Чорновил. Сейчас он изучается в штабе Майдана. “Предварительно: нападающих было трое, марка и номер машины зафиксированы, номер такой в базе данных есть... Думаю, генерал Виталий Ярема как профессионал уголовного розыска разберется быстро, по крайней мере быстрее милиции...”, - сказал Гриценко.