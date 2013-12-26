Высший спецсуд оставил без изменений приговор Ландику, адвокаты думают о ЕСПЧ

Об этом УНИАН сообщил адвокат Ландика Виктор Петруненко.

"Коллегия судей Высшего спецсуда на сегодняшнем заседании оставила приговор Ландику без изменений", - сказал он.

По словам Петруненко, сторона защиты не исключает возможности в дальнейшем обратиться в Верховный Суд Украины или в Европейский суд по правам человека.

Как сообщал УНИАН, 4 июля 2011 года ночью в одном из ресторанов в Луганске сын тогдашнего народного депутата от Партии регионов Владимира Ландика Роман избил Коршунову.

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7 июля 2011 года прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Ландика по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).

21 сентября Ландика экстрадировали из России в Украину для привлечения к уголовной ответственности, а 24 сентября - этапировали в Луганск.

31 октября 2011 года стало известно, что Ландик и Коршунова подписали мировое соглашение.

8 декабря потерпевшая подтвердила в суде получение компенсации в размере 5 тыс. долларов. 9 декабря отец обвиняемого заявил, что передал девушке 320 тыс. грн.

19 января 2012 года Ленинский райсуд Луганска осудил Ландика к трем годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года. Также суд обязал Ландика не выезжать за пределы местожительства без разрешения правоохранительных органов.

27 июня 2012 года Апелляционный суд Луганской области оставил в силе приговор Ландику.

Почти год Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел был вынужден откладывать рассмотрение кассационной жалобы Ландика из-за болезни его адвокатов и его самого. Во время предыдущих переносов рассмотрения дела адвокаты Ландика заявляли, что их подзащитный лично желает принимать участие в рассмотрении жалобы.