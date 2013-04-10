За «расстройство здоровья» Ландика модели грозит тюрьма

Об этом сообщает сайт 0642.ua.

Справка УНИАН. 4 июля 2011 года ночью в одном из ресторанов в Луганске сын народного депутата от Партии регионов Владимира Ландика, депутат Луганского горсовета Р.Ландик избил М.Коршунову.

7 июля 2011 года прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.Ландика по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).

21 сентября Р.Ландика экстрадировали из России в Украину для привлечения к уголовной ответственности, а 24 сентября - этапировали в Луганск.

31 октября в 2011 г. стало известно, что Р.Ландик и М.Коршунова подписали мировое соглашение.

8 декабря потерпевшая подтвердила в суде получение компенсации в размере 5 тыс. долларов. 9 декабря отец обвиняемого заявил, что передал девушке 320 тыс. грн.

19 января 2012 года Ленинский районный суд Луганска приговорил Р.Ландика к трем годам лишения свободы с отсрочкой от отбывания наказания на два года. Также суд обязал Р.Ландика не выезжать за пределы местожительства без разрешения правоохранительных органов.

27 июня 2012 года Апелляционный суд Луганской области оставил в силе приговор Р.Ландику.