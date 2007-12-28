Луценко представит новых руководителей львовской милиции

Сегодня министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО официально представит личному составу нового начальника Главного управления МВД во Львовской области Василия ПИСНОГО и начальника управления милиции на Львовской железной дороге генерал-майора милиции Василия РЯБОШАПКО.

Как сообщили УНИАН в линейном управлении милиции на Львовской железной дороге, до этого времени исполняющим обязанности начальника транспортной милиции Львовской области был генерал-майор милиции Михаил ЯНКОВСКИЙ, который назначен первым заместителем начальника Управления МВД на транспорте.