Активист "Дорожного контроля" и его адвокат продолжат находиться в СИЗО (видео)

Адвокат Виктор Смолий и его подзащитный, активист "Дорожного контроля" Андрей Дзиндзя и в дальнейшем будут сидеть в СИЗО, сообщает ТСН.

Несмотря на попытку защиты смягчить им меру пресечения, Апелляционный суд столицы решение предыдущей инстанции оставил без изменений - два месяца за решеткой.

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Андрей Дзиндзя проходит как подозреваемый по делу о штурме 1 декабря Администрации президента. В частности, ему инкриминируют организацию беспорядков, а также угон трактора, который впоследствии фигурировал в схватках. И именно из-за судьи, который руководил рассмотрением этого дела, за решетку впоследствии попал и адвокат Дзиндзи Виктор Смолий. По обвинению прокуратуры, он напал на представителя Фемиды. Подозреваемые своей вины не признают и уверены, что за решеткой оказались через активную гражданскую позицию.

Адвокат Алиса Дорога говорит, что вопрос становится политическим - надо кого-то сделать крайним в этой ситуации.

Напомним, что ранее в требованиях киевских защитников освободить адвоката Дзиндзи прокуратура увидела давление на суд.

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