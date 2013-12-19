СМИ: Евромайдан стал главной достопримечательностью Киева для иностранных туристов (видео)

Автобусы с экскурсантами едут даже из-за границы, чтобы посмотреть на Евромайдан, сообщает ТСН.

В течение получасовой экскурсии можно узнать о первых собраниях и первом разгоне Евромайдана, отведать майдановской кухни и увидеть уголок художников. Местные проводят экскурсии бесплатно.

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О Евромайдане приходят послушать люди из США. Также на Евромайдан едут российские туристы. Экскурсия длится один день и стоит 7 тысяч рублей или 1700 гривен.

Фото на фоне баррикад становится обязательной частью визита в Киев. По Крещатику прогуливаются панды, медведи и зебры. Те, кто спрятан под их шкурами, не на камеру говорят: заработок уменьшился, но не исчез. Зато столичные экскурсионные бюро приуныли, потому что остальные достопримечательности сейчас не собирают больших групп, а дом с химерами вообще оказался в осаде милиции.