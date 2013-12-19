Индийцы рассказали о хорошей карме Евромайдана (видео)

Люди записали и выложили в Интернет речи, в которых напоминают, что их страна получила независимость именно так - мирным протестом, сообщает ТСН.

Они рассказывают, что по законам кармы, человек, искренне борется за истину, непременно достигнет цели.

И прославляют Украину - украинский же языке.