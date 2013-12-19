Индийцы рассказали о хорошей карме Евромайдана (видео)

03:13, 19 декабря 2013
Политика
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Украинцев, протестующих на Евромайдане, поддержали индийцы.

Євромайдан, майдан евромайдан 15 грудня

Люди записали и выложили в Интернет речи, в которых напоминают, что их страна получила независимость именно так - мирным протестом, сообщает ТСН.

Они рассказывают, что по законам кармы, человек, искренне борется за истину, непременно достигнет цели.

И прославляют Украину - украинский же языке.

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