СМИ: Ночь на Евромайдане прошла в борьбе с гостями навеселе
07:53, 16 декабря 2013Политика
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Ночь на Евромайдане в Киеве прошла спокойно
Евромайдан отстоял 26-ю ночь / Фото : Instagram
Как сообщает корреспондент ТСН, в 7:00 люди традиционно спели Гимн Украины.
К тому времени на Майдане Независимости находилось около пяти тысяч протестующих, которые грелись горячим чаем, кофе, танцевали и играли в футбол.
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По данным ТСН, главным лозунгом Евромайдану этой ночью стало объявление боя пьянству, ведь отряды самообороны поймали несколько десятков гостей навеселе.
Кроме того, на Евромайдан хотели попасть и представители митинга Партии регионов. Некоторых из них пропускали, но заставляли спеть Гимн Украины. Сама охрана была в усиленном режиме: проводились учения и людям выдали защитные щиты.
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