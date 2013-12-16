СМИ: Ночь на Евромайдане прошла в борьбе с гостями навеселе

Как сообщает корреспондент ТСН, в 7:00 люди традиционно спели Гимн Украины.

К тому времени на Майдане Независимости находилось около пяти тысяч протестующих, которые грелись горячим чаем, кофе, танцевали и играли в футбол.

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По данным ТСН, главным лозунгом Евромайдану этой ночью стало объявление боя пьянству, ведь отряды самообороны поймали несколько десятков гостей навеселе.

Кроме того, на Евромайдан хотели попасть и представители митинга Партии регионов. Некоторых из них пропускали, но заставляли спеть Гимн Украины. Сама охрана была в усиленном режиме: проводились учения и людям выдали защитные щиты.