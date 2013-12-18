Депутат предлагает ввести 15-17% налог на любую перепродажу или обмен недвижимости





Соответствующая инициатива содержится в законопроекте №3757-1, зарегистрированном в Верховной Раде 17 декабря 2013 г.

В частности, законопроектом предполагается, что часть дохода от продажи или обмена недвижимости, которая не превышает десятикратный размер минимальной заработной платы (в 2013 г. – 11,47 тыс. грн) будет облагаться 15% налогом. А с суммы, которая превышает такой доход, 17%.

По теме: В 2014 году налог на прибыль снизится на 1%

Против такого предложения и законопроекта в целом выступило Главное научно-экспертное управление Верховной Рады.

«Пояснительная записка к законопроекту не содержит обоснований по предлагаемому существенному увеличению налога на недвижимость. Введение такого предложения негативно скажется на соответствующем рынке, поскольку увеличенные ставки налога будут включаться в стоимость объекта недвижимости», - считают эксперты.

Кроме того, по их мнению, налогообложение продажи каждого объекта недвижимости является социально несправедливым.

«Ввиду объективных семейных обстоятельств (родители преклонных лет или больные), может один раз в год продаваться их квартира или дом, которые были приобретены или построены за собственные накопления, полученные в наследство, и будет социально несправедливым взимать с полученного дохода 17 процентов налога», - говорится в сообщении научно-экспертного управления.

Справка УНИАН. Действующая редакция Налогового кодекса освобождает от налога доходы от продажи недвижимости, если она осуществляется не чаще одного раза в год. Если недвижимость продается более одного раза на протяжении года - ставка налога составляет 5%.