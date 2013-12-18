В 2014 году налог на прибыль снизится на 1%

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании Кабинета министров.

«Мы приняли решение предложить Верховной Раде на следующий год сократить на 1% налог на прибыль», - сказал Азаров.

Он отметил, что это сложное решение, однако оно необходимо для увеличения объемов вложения средств в модернизацию производства.

«Тяжелое решение. Однако это решение будет стимулировать вложение средств в модернизацию предприятий».

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд рекомендовал Украине отложить внедрение норм Налогового кодекса, предусматривающих снижение с 1 января 2014 года ставок налога на добавленную стоимость до 17% с 20% и налога на прибыль до 16% с 19%.