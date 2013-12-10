Служащие внутренних войск массово болеют ОРВИ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВВ МВД Украины.

По информации пресс-службы, на сегодняшний день в больницах находится 46 из 49 бойцов внутренних войск, которые были госпитализированы с травмами разной степени тяжести после попытки некоторых участников массовых акций прорваться на территорию Администрации Президента.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября около 4 часов утра бойцы «Беркута» жестоко разогнали Евромайдан в Киеве. 35 участников акции были задержаны, 35 избитых участников акции обратились к врачам за помощью. Это вызвало возмущение граждан и собрало чрезвычайно массовые акции протеста в Киеве и других городах государства.

По теме: Эпидемиологическая ситуация на Майдане под контролем - Минздрав

1 декабря около пятисот молодых людей спортивного телосложения прорвали кордоны милиции и имитировали штурм Администрации Президента. Они вели себя довольно агрессивно. Журналисты, которые находились на месте события, отмечали, что провокаторы выкрикивали лозунги на украинском, а разговаривали между собой на русском языке.

Позже милиция Киева сообщила, что расследует 11 уголовных производств относительно событий, связанных с захватом админзданий, другими инцидентами, которые произошли 1 декабря в центре столицы. В рамках расследований этих производств задержано 9 человек.

5 декабря заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Олег Татаров сообщил, что органы внутренних дел открыли уже 64 уголовных производства относительно правонарушений во время акций протеста в Киеве.