Эпидемиологическая ситуация на Майдане под контролем - Минздрав

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, ссылаясь на информацию Главного управления Государственной санитарно-эпидемиологической службы в Киеве.

Как говорится в сообщении, работниками Госсанэпидслужбы в Киеве проводится ежедневный мониторинг санитарно-эпидемического состояния территорий и пунктов временного пребывания людей в помещениях Киевской городской государственной администрации (ул. Крещатик, 38), Дома профсоюзов (ул. Крещатик, 10), Октябрьского дворца (ул. Институтская, 3), Дома народного движения (ул. Гончара, 33), Выставочного центра «Экспоплаза» (ул. Салютная, 2), которые оборудованы пунктами питания, медицинскими пунктами и местами временного пребывания. Среди граждан, которые проживают в палаточных городках и других местах, распространяются пямятки по профилактике инфекционных заболеваний.

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В связи с увеличением количества лиц территория Евромайдана дополнительно оборудована общественными гардеробными и контейнерами для сбора бытового мусора, отметили в Минздраве.

По информации Главного управления Государственной санитарно-эпидемиологической службы в Киеве, на сегодняшний день в местах массовых акций функционирует 142 общественные гардеробные (в т.ч. мобильных), 21 пункт общественного питания, 18 пунктов временного обогрева и 7 медпунктов.

Также работники СЭС отобрали шесть проб воды на санитарно-химические и микробиологические показатели из бюветов, провели дезинфекцию помещений первого и второго этажей КГГА, говорится в сообщении.

При этом в Минздраве проинформировали, что за прошлую неделю в Киеве был зарегистрирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 10%, как за счет детей, так и взрослых.