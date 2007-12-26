Пинзеник: дефицит бюджета будет покрываться только за счет приватизации

Правительство намерено в 2008 году покрывать дефицит бюджета только за счет доходов от приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК в ходе расширенного заседания Кабинета министров.

По словам В.ПИНЗЕНИКА, «позиция следующая – дефицит должен корреспондироваться с поступлениями от приватизации».

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов подало на рассмотрение Кабмина проект госбюджета на 2008 год, в котором дефицит госбюджета установлен на уровне 18,5 млрд. грн., что составляет 2,08% ВВП.

В проекте предусмотрены поступления от приватизации госимущества на уровне 8,6 млрд. грн., в том числе предусматривается выделить 5,4 млрд. грн. на погашение государственного долга (1,8 млрд. грн. - на погашение внешнего долга, 3,6 млрд. грн. - на погашение внутреннего долга).

Согласно закону о госбюджете на 2007 год, дефицит покрывался не только за счет поступлений от приватизации, но и за счет внешних и внутренних заимствований.