Кабмин намерен передать проект госбюджета в парламент уже завтра

Правительство в случае утверждения сегодня на заседании проекта государственного бюджета на 2008 год планирует передать его на рассмотрение в парламент в четверг, 27 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министра Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на расширенном заседании Кабинета министров Украины.

“Я думаю, что мы построим процесс принятия бюджета таким образом, чтобы мы имели возможность направить в четверг бюджет в парламент”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства сообщила, что Кабмин готов работать в круглосуточном режиме, чтобы все депутаты ознакомились с предлагаемым проектом бюджета, а также для того, чтобы учесть все возможные предложения, которые “реально учесть в этом бюджете за один день”.

Ю.ТИМОШЕНКО призвала руководителей всех парламентских фракций при рассмотрении бюджета учесть тот факт, что еще ни одно правительство не сталкивалось с необходимостью сформировать бюджет за несколько дней.

“Ваша поддержка нам сегодня очень нужна для того, чтобы с 1 января люди получили мощную социальную поддержку, увеличение пенсий и заработных плат”, - резюмировала премьер-министр.