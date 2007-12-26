В Донецкой области на шахте "Краснолиманская" из-за пожара проводится экстренная эвакуация более 300 горняков.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, сегодня в 9.18 на Государственном предприятии "Угольная компания "Шахта "Краснолиманская" в г. Родинское произошел пожар в южном конвейерном штреке пласта К5. В момент аварии в выработках находились 312 человек. На шахту вызваны горноспасатели.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря в 18.14 на шахте Краснолиманская" было обнаружено задымление в конвейерном ходке западной лавы пласта Л3. Из шахты были выведены все горняки рабочей смены. После того, как на аварийном участке был отмечен рост концентрации метана более 5% и возникла угроза взрыва, опасный участок покинули горноспасатели. Техсовет принял решение изолировать аварийную выработку. 17 декабря аварийные работы на шахте осложнились повышенной задымленностью, видимость в выработке снизилась до 5 метров.

В течение последних суток, 25 декабря, на шахте работали два отделения горноспасателей, которые осуществляли контроль шахтной атмосферы.