В заблокированной военной части в Василькове прогревают моторы, рядом появились "титушки" - активист

Об этом УНИАН сообщил один из активистов , которые уже несколько дней пикетируют воинскую часть, чтобы не допустить выезда спецназовцев в Киев.

По словам собеседника агентства, служащие уже сидят в машинах, машины «прогреваются».

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Также по его словам, у части появились неизвестные, которых пикетчики идентифицировали как «титушки».

Как сообщалось, блокировки воинской части в Василькове под Киевом продолжается с вечера 4 декабря. Полтора десятка автомобилей активистов заблокировали ворота части.

О том, что в военную часть заехали автобусы со спецназом , рассказали сами военнослужащие. Активисты самоорганизовались через социальные сети и заблокировали выезд.