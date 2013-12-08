В заблокированной военной части в Василькове прогревают моторы, рядом появились "титушки" - активист
В военной части Василькова, где уже несколько дней находятся спецназовцы МВД, наблюдается очевидное оживление и подготовка к выезду транспорта
Об этом УНИАН сообщил один из активистов , которые уже несколько дней пикетируют воинскую часть, чтобы не допустить выезда спецназовцев в Киев.
По словам собеседника агентства, служащие уже сидят в машинах, машины «прогреваются».
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Также по его словам, у части появились неизвестные, которых пикетчики идентифицировали как «титушки».
Как сообщалось, блокировки воинской части в Василькове под Киевом продолжается с вечера 4 декабря. Полтора десятка автомобилей активистов заблокировали ворота части.
О том, что в военную часть заехали автобусы со спецназом , рассказали сами военнослужащие. Активисты самоорганизовались через социальные сети и заблокировали выезд.