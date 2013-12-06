Яценюк назвал условия разблокирования автобусов с "Беркутом" в Василькове

Активисты разблокируют автобусы с бойцами спецподразделений в Василькове лишь после того, как будет приказ об их переводе в место постоянной дислокации.

Об этом заявил лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк, приехавший поддержать активистов, которые блокируют выезд бойцов спецподразделений, которых разместили на территории воинской части А0704, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины.

В частности, по данным пресс-службы, сегодня днем стало известно, что якобы получен приказ о передислокации этого спецподразделения. Руководство воинской части уверяло активистов в том, что спецподразделение переедет в Ирпень, чтобы сдать спецсредства, откуда отправится в Крым.

Однако активисты не поверили и не разблокировали выезд из воинской части.

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Яценюк прошел на территорию воинской части и пообщался с ее руководством. После этого он вышел к активистам и сообщил, что на территории воинской части находятся около 40 автобусов спецподразделений.

«План следующий: если они едут в Ирпень, сдают амуницию и едут в место дислокации – мы садим депутатов в автобусы, едем в Ирпень. Из Ирпеня их проводим», - сказал он.

Однако, как отметил Яценюк, «под это должен быть документ».

«Если будет подписан соответствующий приказ о том, что они пойдут в места дислокации, я лично приеду и буду просить людей отправить их назад туда, откуда они приехали», - прибавил он в интервью журналистам.

До тех пор Яценюк призвал активистов не расходиться и выразил им свою поддержку.

На месте остались депутаты из фракции «Батькивщина» Андрей Павловский, Дмитрий Андриевский, Анатолий Дирив.

Как сообщалось, блокирование воинской части в Василькове под Киевом продолжается с вечера 4 декабря. Полтора десятки автомобилей заблокировали ворота части.

О том, что в воинскую часть въехали автобусы со спецназом, рассказали сами военнослужащие. Активисты самоорганизовались через социальные сети и заблокировали выезд. Проезжающие мимо воинской части автомобили, поддерживают пикетчиков сигналами клаксонов.