Янукович назвал требования России в вопросе евроинтеграции Украины (видео)

По его словам, он провел три встречи с российским руководством, на которых обсуждались вопросы нормализации двусторонних отношений. В частности, во время одного такого визита сторонам удалось "очень приблизились к тому, чего бы хотели с двух сторон". Однако, как добавил Янукович, решение так и не приняли, сообщает ТСН.

"Чтобы принять решение, нужно было ответить на один вопрос: готовы ли мы рассмотреть в полном объеме договор о стратегическом партнерстве. Когда начали поступать вопросы о том, согласовывали мы (Украина) с РФ подписания соглашения об ассоциации с ЕС, наш ответ был таков: "Мы не согласовывали". А соответствует ли это нашим стратегическим двусторонним отношениям? А хотим ли мы сохранить стратегические партнерские отношения, потому что это 30% украинского товарооборота? Конечно, мы хотим и они хотят. Тогда нам нужно немного вернуться назад. Посмотреть договор о зоне свободной торговли с Евросоюзом. Дальше посмотреть, что нам невыгодно. И каждую позицию мы должны проанализировать", - заявил президент.

Янукович также отметил, что украинские эксперты пришли к такому выводу, что несмотря на большую скорость во время подготовки соглашения об ассоциации и зоны свободной торговли с ЕС, были допущены некоторые ошибки. Следовательно, украинская власть намерена к ним вернуться.

"Аналогичные требования были и из Европейского Союза: если Украина ведет какие-то переговоры с РФ относительно зоны свободной торговли, эти действия должны согласовываться с нами. Тут возник вопрос: для того, чтобы мы могли отрегулировать эти вопросы, надо сесть в формате трех участников и рассмотреть эти вопросы. Они не могут быть рассмотрены уже после подписания соглашения", - подытожил Виктор Янукович.