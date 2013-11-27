Янукович обещает и дальше снижать закупки российского газа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе интервью ведущим украинским телеканалам заявил Президент Украины Виктор Янукович.

«Нам просто невыгодно закупать газ по такой цене. Мы будем делать все, чтобы сокращать объемы покупки газа», - сказал Президент.

При этом он подчеркнул, что перспектива сокращения закупок газа в России – реальна. «Мы же сокращаем все время объемы потребления, и перспектива дальнейшего сокращения – реальна. Мы диверсифицируем рынок газовый, и мы получаем газ не только из России и из Европы. Россия это хорошо понимает, и Россия убедилась в том, что тот путь, который мы избрали – мы от него не отступим», - сказал Янукович.

При этом он обратил внимание, что Украина готова создать для России такие условия, чтобы ей были невыгодны поставки газа по высокой цене.

«Россия сегодня потеряла в Украине порядка 18 млрд кубометров рынка газа. И потеряв объемы газа, потеряв украинский рынок, она тоже терпит сегодня убытки. России невыгодно потерять такой огромный рынок. Поэтому мы в дискуссии находимся достаточно давно и долго, и ищем решения…, - сказал Президент. – Мы работаем над тем, чтобы создать такие условия для России, чтобы ей было невыгодно поставлять нам газ по высоким ценам».