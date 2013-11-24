РФ не обещала Украине 20 млрд долларов за отмену евроинтеграции - Азаров

Премьер-министр Украины Николай Азаров отрицает, что Россия обещала Украине компенсацию в размере 20 млрд долл за отмену евроинтеграции.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ICTV.

«Такое вранье,… в такой ответственной ситуации перед своим народом врать нельзя. Пусть он (лидер «Батькивщины» Арсений Яценюк – УНИАН) покажет, где это записано. Пусть выйдет к трибуне Верховной Рады и покажет документ, где это записано – дать 20 млрд. это абсолютное вранье. От ЕС получено обещание, что в течение 7 лет, подчеркиваю, мы можем получить 1 млрд евро. Все. Точка», - отметил Азаров.

Он подчеркнул, что для нас самый главным компенсатор – сохранение нормального торгового режима, когда у нас товарооборот с Россией был 50 млрд долл.

«Ведь наша продукция машиностроения на 75% идет в Россию, а 80% в страны СНГ. Могли ли пойти на то, чтобы поставить крест на главных отраслях, не получив компенсаторов от ЕС. Ведь не одна страна, которая вступила в ЕС, не шла туда без компенсаторов. Мы стремимся к евроинтеграции, к перспективе членства ЕС, но у нас есть свои интересы»,- добавил глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, лидер «Батькивщины» Арсений Яценюк ранее заявил, что Президент Виктор Янукович выторговал для себя и для своего ближайшего окружения снижение цены на газ и 20 млрд долл, которые потратит на фальсификацию президентских выборов-2015. «Президент Янукович выторговал для себя и для своего ближайшего окружения якобы снижение цены на газ, и президент Янукович выторговал для себя и для своего ближайшего окружения около 20 млрд долларов США, половину из которых украдут, а половину из которых они потратят на избирательную компанию для того, чтобы Виктор Янукович сфальсифицировал и пост президента в 2015 году», - сказал Яценюк.