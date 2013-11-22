ЕС предложил 1 млрд евро на модернизацию при необходимых 150-165 млрд - Азаров

Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в эфире программы Шустер live на телеканале «Интер».

Он также высказал несогласие с мнением европейского комиссара по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана Фюле о том, что заявление правительства о размере необходимой компенсации является спекуляцией.

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«Господину Фюле надо познакомиться с этими расчетами, которые сделали наши ведущие экономисты. Это примерно от 150 до 165 млрд евро по самым скромным подсчетам. Мы обратились к нашим европейским партнерам и попросили их оказать нам помощь с точки зрения оказания нам финансовой помощи. Вот кто-то говорит – подпишем соглашение и - сразу в Украину деньги потекут рекой. Это тоже не так, к большому сожалению Те переговоры которые мы вели, они свелись к одной цифре – один млрд евро в течении 7-ми лет. Впечатляющая цифра – да? Ну, мы в общем-то и не рассчитывали на эти кредиты», - заявил Азаров.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабмин принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Соглашение предварительно планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.