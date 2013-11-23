Cегодня 80-я годовщина Голодомора 1932-1933 годов

По данным Общественного комитета по увековечению памяти жертв Голодомора, в Киеве состоятся памятные мероприятия, которые начнутся с траурного шествия от м. Арсенальная до Национального мемориала жертвам Голодомора. Всех киевлян и гостей столицы Общественный комитет приглашает собраться, чтобы вместе почтить память погибших от насильственной голодной смерти.

Начнется шествие в 14.00 возле ст. м. Арсенальная и завершится в Национальном мемориале жертвам Голодомора (Киев, ул. Лаврская, 3).

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Накануне в областных центрах Украины проходили акции «Послания памяти», во время которых украинцы на большом полотне писали свои обращения к потомкам, которые через 20 лет соберутся, чтобы почтить память погибших в сотую годовщину Голодомора в Украине. Перед началом шествия молодежь соберет эти части полотен, привезенных из разных регионов, в большой баннер, который будут нести в голове колонны. Позже такие послания войдут в новый том Национальной книги памяти.

В 15.00 возле Национального мемориала жертвам Голодомора начнется панихида, которую отправят Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, иерархи УГКЦ, УАПЦ, УПЦ, РКЦ. К участию приглашены представители всех церквей и религиозных организаций в Украине, дипломатические представители, общественность.

В 16.00 после общенациональной минуты молчания начнется акция «Зажги свечу памяти». Возле Национального мемориала жертвам Голодомора в эту субботу будет зажжено более 10 тысяч свечей.

Общественный комитет по увековечению памяти жертв Голодомора также призывает всех украинцев в 16:00 зажечь свечи памяти в своих окнах.

Траурные мероприятия также пройдут на центральных площадях всех областных центров Украины: общенациональная минута молчания и акция «Зажги свечу памяти». Памянут жертв Голодомора 23 ноября и во многих странах мира.

Справка УНИАН. Голодомор 1932–1933 годов - массовый, преднамеренно организованный советской властью голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР (земли современной Украины, за исключением семи западных областей, Крыма и Южной Бессарабии, которые тогда не входили в УССР) и Кубани, подавляющее большинство населения которой составляли украинцы. Голод наступил в результате спланированной конфискации урожая зерновых и всех остальных продуктов питания у крестьян представителями советской власти, что привело к убийству крестьян голодом в миллионных масштабах, при этом советская власть имела значительные запасы зерна в резервах и осуществляла его экспорт за границу. Причины этого массового преступления никогда в СССР не расследовались и никто из власть предержащих, причастных к преступлению, не понес наказания. На протяжении десятилетий массовое убийство людей искусственным голодом не только преднамеренно замалчивалось советской властью, о нем вообще запрещалось где-либо упоминать.

В 2003 году Украинский парламент назвал, а в 2006 году - официально признал Голодомор геноцидом украинского народа. 24 страны официально признали Голодомор геноцидом украинского народа.

13 января 2010 года Апелляционный суд Киева признал руководителей большевистского тоталитарного режима виновными в геноциде в Украине в 1932-33 годах.

Уголовное дело возбудила и расследовала СБУ по факту осуществления Голодомора-Геноцида в Украине в 1932-1933 годах.

Решением суда были подтверждены выводы следователей Службы безопасности Украины об организации осуществления в 1932-1933 годах на территории УССР руководством большевистского тоталитарного режима – генеральным секретарем Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков (ЦК ВКП(б)) Иосифом Сталиным (Джугашвили), членом ЦК ВКП(б), председателем Совета народных комиссаров (СССР) Вячеславом Молотовым (Скрябиным), секретарями ЦК ВКП(б) Лазарем Кагановичем и Павлом Постышевым, членом ЦК ВКП(б), генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии большевиков Украины (ВКП(б) Станиславом Косиором, членом ЦК ВКП(б), председателем Совета народных комиссаров УССР Власом Чубарем и членом ЦК ВКП(б), вторым секретарем ЦК ВКП(б) Менделем Хатаевичем - геноцида украинской национальной группы, то есть искусственного создания жизненных условий, рассчитанных на ее частичное физическое уничтожение.

Согласно заключению судебной научно-демографической экспертизы, проведенной в ходе досудебного следствия Институтом демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Национальной академии наук Украины, в результате совершенного геноцида в Украине погибли 3 млн. 941 тыс. человек.

Суд констатировал, что И.Сталин (Джугашвили), В.Молотов (Скрябин), Л.Каганович, П.Постышев, С.Косиор, В.Чубарь и М.Хатаевич совершили преступление геноцида, предусмотренное ч. 1 ст. 442 Уголовного кодекса Украины (геноцид), и закрыл уголовное дело в связи с их смертью.