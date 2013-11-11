66% украинцев считают Голодомор 1932-33 годов геноцидом

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг» в октябре 2013 года.

В то же время не соглашаются с таким утверждением 22% опрошенных. Не определились по этому вопросу 12% респондентов.

За последние четыре года зафиксирован самый высокий процент респондентов, которые считают Голодомор геноцидом. В частности, согласно результатам исследований социологической группы «Рейтинг», в 2010 году этот процент составлял 61%, в 2011 году – 58%, в 2012 году – 59%, а в этом году – уже 66%.

При этом количество противников признания Голодомора геноцидом на протяжении 2010-2013 годов сократилось с 25% до 22%.

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Тезис о геноциде разделяют более 80% жителей запада, центра и севера, а также больше половины респондентов на востоке и около 40% – на юге и Донбассе. Рост показателя произошел во всех регионах, кроме юга.

Тезис о геноциде разделяют около 90% избирателей лидера ВО «Свобода» Олега Тягнибока, экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и лидера фракции “Батькивщина” Арсения Яценюка, около 80% избирателей лидера партии «УДАР» Виталия Кличко и народного депутата Петра Порошенко, больше половины избирателей Президента Украины Виктора Януковича и более 40% – лидера КПУ Петра Симоненко.

В электорате ни одного из кандидатов президенты не зафиксировано превышение количества противников тезиса над сторонниками, отмечают авторы исследования.

С тезисом соглашаются все без исключения возрастные категории населения, независимо от уровня образования или пола, при этом больше всего неопределившихся – традиционно среди молодежи.

Жители сел больше согласны с тезисом о Голодоморе-геноциде, чем жители городов (79% против 60%).

С тем, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа, соглашаются почти 90% респондентов, которые родным языком считают украинский.

В то же время среди респондентов, которые считают родными одновременно украинский и русский, таких 60%, а среди респондентов, которые считают родным только русский, – лишь около 40%.

Исследование проводилось 26 сентября – 6 октября 2013 года. Всего опрошено 2 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования (с вероятностью 0,95): для значений, близких к 50%, погрешность составляет не более 2,2%; для значений, близких к 30%, - не более 2%; для значений, близких к 10%, - не более 1,3%; для значений, близких к 5%, - не более 1%.