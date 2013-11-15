Минрегион рассказал, насколько сложно украинцам подключиться к автономному отоплению

Отключение жилых домов от централизованного отопления и горячего водоснабжения при отказе потребителей от данных услуг может произойти только в том случае, если техническая возможность такого отключения предусмотрена утверждаемой местными органами власти схемой теплоснабжения территории, на которой находится дом.

Соответствующее разъяснение в связи с большим количеством обращений граждан предоставило Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион).

Согласно разъяснению министерства, для решения вопроса отключения жилого дома от сетей централизованного отопления его владелец (или группа владельцев) должен обратиться к постоянно действующей межведомственной комиссии с письменным заявлением об отключении от сетей. Комиссия же рассматривает предоставленные документы лишь при наличии утвержденной органом местного самоуправления схемы развития систем теплоснабжения населенного пункта.

В Минрегионе отмечают, что отключение дома от централизованного отопления и горячего водоснабжения может произойти лишь по решению общих собраний и согласии всех владельцев помещений в жилом доме. Отдельные квартиры дома не могут отключаться от централизованного отопления и горячего водоснабжения.

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Проект индивидуального (автономного) теплоснабжения и отделения от центральных сетей выполняет проектная или проектно-монтажная организация на основании договора с заявителем.

По окончании работ составляется акт об отключении дома от сетей и в десятидневный срок подается заявителем на утверждение комиссии, что является основанием для пересмотра сторонами условий договора о предоставлении услуг по централизованному отоплению.

В Минрегионе отмечают, что если при отключении квартиры от централизованного теплоснабжения не были соблюдены требования правил и порядка такого отключения, такие действия следует считать самочинными. И в таком случае начисления платы за централизованное отопление является правомерным.

Справка УНИАН. Вопрос отключения от сетей централизованного отопления и горячего водоснабжения в жилых домах Украины регулируется двумя документами: Правилами предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотводу (постановление Кабмина от 21.07.2005 № 630), и Порядком отключения отдельных жилых домов от сетей централизованного отопления и снабжения горячей воды при отказе потребителей от централизованного теплоснабжения (приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства от 22.11.2005 № 4).