Без компенсации от ЕС выпускать Тимошенко нет смысла - политолог

Сейчас просто так освободить Тимошенко, не получив серьезных гарантий экономической компенсации от ЕС или предоставления кредита МВФ на нормальных условиях, нет смысла. Как бы это цинично не звучало. Об этом сказал политолог, председатель правления Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Также, по мнению политолога, окружение экс-премьер-министра Юлии Тимошенко не скрывает, что если ее не отпустят, они готовы пожертвовать подписанием Соглашения об Ассоциации с ЕС в этом году.

«Я вам скажу то, что я слышал от некоторых влиятельных представителей «Батькивщины», близких к самой Тимошенко. На вопрос, когда подписывать соглашение с ЕС, они сказали, что если не будет решен вопрос с Тимошенко, то в 2015 году на Рижском саммите Восточного партнерства», - сказал он.

Между тем, политолог убежден, что в самой оппозиции много противоречий по поводу освобождения Тимошенко. В частности, по его мнению, нужно отделять интересы Яценюка и интересы «Батькивщины».

«У Арсения Петровича они очень противоречивые, ему нужно демонстрировать решительность в отношении освобождения Тимошенко, чтобы не было подозрений. С другой стороны - он объективно не заинтересован в этом. Он нигде этого не скажет, но объективно это так. Внешне мы видим борьбу за освобождение, но с другой стороны есть много незаметных интриг», - добавил он.