Ирина Крашкова отказалась от одного из своих адвокатов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время судебного заседания по "врадиевскому делу" объявила секретарь суда.

При этом самой ни Ирины, ни ее представителей в суде не было.

Как сообщил УНИАН по телефону сам Стельмах, его договор с клиенткой был расторгнут 25 октября.

"Договор расторгнут, больше комментировать я ничего не буду", - сказал адвокат.

По теме: Суд нарушил права Крашковой - адвокат

Интересы Крашковой в суде теперь защищает только Руслан Радецкий.

Напомним, что после завершения досудебного расследования Крашкова отказалась от услуг адвоката Ирины Поспеловой.

Справка УНИАН. 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рабиненко. После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана милиции Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

5 августа прокуратура Николаевской области вручила подозреваемым в изнасиловании и избиении Крашковой извещение об изменении квалификации действий подозреваемых с ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений) на более тяжкое преступление - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 и ч. 2 ст. 115 (совершение оконченного покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, Рабиненко инкриминируется совершение разбойного нападения, а Полищуку и Дрыжаку - совершение изнасилования, разбойного нападения, а также ряда служебных преступлений.

26 сентября Первомайский районный суд в здании Апелляционного суда Николаевской области начал судебный процесс по делу об избиении и изнасиловании Крашковой. Рассматривать дело по сути суд начал 8 октября.