Начался суд по "врадиевскому делу" (фото, видео)

Как сообщает корреспондент УНИАН, заседание началось в 11.20 в здании Апелляционного суда Николаевской области.

Перед судом несколько десятков людей провели пикет с требованием наказать подозреваемых.

В предварительном заседании суда принимают участие 2 представителя государственного обвинения, потерпевшая - Ирина Крашкова, ее представитель Евгений Стельмах, а также подозреваемые лейтенант милиции Дмитрий Полищук, капитан милиции Евгений Дрыжак, майор Михаил Кудринский, а также егерь Сергей Рябиненко, который является подозреваемым и потерпевшим одновременно и их адвокаты.

В зале суда также порядка 15 работников милиции и конвоиров, более 20 журналистов, а также несколько десятков граждан.

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Председатель судейской коллегии Татьяна Маржина.

Как сообщал УНИАН, 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рябиненко. После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана милиции Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

5 августа прокуратура Николаевской области вручила подозреваемым в изнасиловании и избиении Крашковой извещение об изменении квалификации действий подозреваемых с ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений) на более тяжкое преступление - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 и ч. 2 ст. 115 (совершение оконченного покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, Рябиненко инкриминируется совершение разбойного нападения, а Полищуку и Дрыжаку - совершение изнасилования, разбойного нападения, а также ряда служебных преступлений.

9 сентября Апелляционный суд Николаевской области принял решение, что дело об изнасиловании и попытке убийства Крашковой будет рассматривать Первомайский районный суд Николаевской области.

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