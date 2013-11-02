Крымские татары избегают конфликтов ради ассоциации Украины с ЕС - Чубаров

Крымские татары накануне подписания в Вильнюсе Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом не делают резких заявлений и не проводят акций протеста, чтобы не помешать ратификации документа.

Об этом в интервью ZN.UA сказал новоизбранный глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Сегодня очень много рисков на пути к Вильнюсскому саммиту. И мы исходим из того, что ответственные политики должны сделать все, чтобы исключить возникновение ситуаций, которые поставят под сомнение подписание договора. Мы, крымские татары, сегодня осознанно не обостряем постановку требований к власти, не рефлексируем на моменты, которые выглядят провокационно и в другой ситуации получили бы резкие ответные шаги со стороны меджлиса. И даже те политики, которые представляют более радикальные настроения в отношении власти, знают об этом и пытаются сейчас не озвучивать резкие заявления и не проводить акции протеста", - подчеркнул Чубаров.

Лидер Меджлиса выразил надежду, что Евросоюз оценит то, что украинское общество и крымские татары как его часть может быть таким же ответственным, как и европейское.

"Если соглашение не будет подписано сейчас, если Украина остановит движение в Европу, тогда проблематичными будут все блоки вопросов, о которых мы говорим. Решать которые, в том числе, призван и Международный форум крымскотатарского народа, проведение которого уже поддержали все страны - члены ЕС, но пока молчит правительство Украины", - отметил он.