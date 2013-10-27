Меджлис крымских татар возглавил Чубаров

Как передает корреспондент УНИАН, на должность претендовали два кандидата: 56-летний Чубаров (первый заместитель председателя Меджлиса, президент Всемирного конгресса крымских татар, депутат Верховной Рады Крыма из фракции "Курултай-Рух") и 55-летний Ремзи Ильясов (заместитель председателя Меджлиса, депутат Верховной Рады Крыма из фракции "Курултай-Рух").

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Делегаты Курултая ранее настаивали, чтобы Джемилев остался на посту, но он взял самоотвод.

В итоге Чубарова поддержали 126 делегатов съезда, а Ильясова - 114. Еще два бюллетеня признаны недействительными.

Как сообщал УНИАН, Джемилев, которому в этом году исполнится 70 лет, заявил, что достаточно пробыл на посту главы Меджлиса и в дальнейшем хотел бы в меру своих возможностей служить Меджлису, находясь вне его состава.

Курултай проходит в Симферополе 26-27 октября.