Янукович передал англоязычный "Кобзарь" библиотеке Конгресса США
04:10, 25 октября 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом США в Украине Джеффри Пайеттом передал один из первых экземпляров нового англоязычного издания "Кобзаря" для библиотеки Конгресса США.
Янукович передал англоязычный "Кобзарь" библиотеке Конгресса США Фото president.gov.ua
Еще один экземпляр издания Янукович передал в Национальную библиотеку Украины им Вернадского, сообщает пресс-служба главы государства.
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Новое издание "Кобзаря" на английском языке осуществлено в этом году в рамках подготовки к празднованию 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко. Перевод сделан американским поэтом, переводчиком и журналистом Петром Фединским.
Напомним, в 2014 году Украина будет отмечать 200-летие со дня рождения украинского поэта Тараса Григорьевича Шевчeнко.
Президент Виктор Янукович считает Шевченко духовным атлантом Украины.
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