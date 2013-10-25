Янукович передал англоязычный "Кобзарь" библиотеке Конгресса США

Еще один экземпляр издания Янукович передал в Национальную библиотеку Украины им Вернадского, сообщает пресс-служба главы государства.

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Новое издание "Кобзаря" на английском языке осуществлено в этом году в рамках подготовки к празднованию 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко. Перевод сделан американским поэтом, переводчиком и журналистом Петром Фединским.

Напомним, в 2014 году Украина будет отмечать 200-летие со дня рождения украинского поэта Тараса Григорьевича Шевчeнко.

Президент Виктор Янукович считает Шевченко духовным атлантом Украины.